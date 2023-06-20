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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن نغيرها.. مدرسة سويسرية تثير الجدل بسبب ارتداء طلابها الحفاضات.. اعرف القصة

مدرسة تثير الجدل
مدرسة تثير الجدل بسبب ارتداء طلابها الحفاضات

أثارت مدرسة سويسرية الكثير من الجدل لأعلانها أن عددًا كبيرا من الطلاب ، ويعد بعضهم في سن 11 عامًا ، ما زالوا يأتون إلى المدرسة وهم يقومون بارتداء  الحفاضات وذلك لأنهم لم يتعلموا بالفعل  كيفية استخدام المرحاض.

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وفقًا لمقال نُشر في SonntagsZeitung ، قد  يأتي الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 11 عامًا إلى المدرسة  مرتدين حفاضات ، ويتوقع أن يقوم  المعلمين بتنظيفها وتغييرها إذا لزم الأمر لدرجة أن أحد المديرين  قام بإبلاغ أولياء الأمور بأن الأطفال يجب أن يكونوا "جافين" عند عودتهم إلى المدرسة وذلك بعد العطلة الصيفية 

قال داغمار روسلر ، رئيس المنظمة الجامعة للمعلمين في سويسرا ،على الآباء واجب التأكد من أن أطفالهم  لا يرتدون حفاضات و التمييز بين الأطفال الذين يعانون من مشاكل جسدية وهؤلاء الذين يعانون من الصدمات النفسية أو إهمال الوالدين  وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال  ينتهي بهم المطاف بتلقي العديد من المضايقات من قبل أقرانهم ، لأن  بدخول فصول الجمنازيوم أو السباحة من المستحيل إخفاء الحفاضات فيهما.

 

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