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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة البرلمان.. كيف يدعم الجهاز المصري للملكية الفكرية القطاع الاقتصادي؟

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بينما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويحقق  الجهاز المصري للملكية الفكرية مجموعة من الأهداف الاقتصادية التي تعمل على تهيئة المناخ للاستثمار وجذب أكبر عدد من المستثمرين لإقامة المشروعات الاقتصادية بمصر.

وعكست أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، هذا التوجه الذي يستقطب الاستمارات إلى مصر، حيث يهدف القانون إلى التنمية الاقتصادية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات.

وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة، وقد روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

فضلاً عن أنه قد تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

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