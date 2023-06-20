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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة لتمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي

أرشيفية
أرشيفية

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، جهود الدولة لتمكين وحماية المرأة، تشهد مصر تغييرا كبيرا في ملف تمكين المرأة المصرية وتعد قرارات تجليس قاضيات في مجلس الدولة من أهم القرارات التي اتخذتها الدولة لتمكين المرأة بشكل يليق بها.

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واستطاعت المرأة المصرية تحقيق جزء كبير من أحلامها، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من اعتبار سنة 2017، عاما للمرأة.

ومن هذه الجهود:

- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 المرأة المصرية.

- إطلاق استراتيجية "2030" للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً و اجتماعياً.

- تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة.

- توثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى.

- تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.

- تولى أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر ضمن تشكيل الحكومة.

- تولت المرأة المصرية منصب المحافظ فى عدد من المحافظات.

- تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لـ 79 ألف سيدة ضمن "تنمية المرأة الريفية".

استراتيجية 2030 إكسترا نيوز الرئيس عبد الفتاح السيسي القوانين والتشريعات المشروعات الصغيرة والمتناهية تمكين المرأة اقتصاديا

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