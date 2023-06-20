عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عبد الوهاب والأمير بن تركي يبحثان سبل تطويرالاولمبياد الخاص بالسعودية

صدى البلد

التقى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط  وشمال افريقيا وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ببرلين على هامش الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص

 

وتم خلال المقابلة مناقشة سبل تطوير الأولمبياد الخاص في المملكة والشرق الأوسط، وبحثا سبل التعاون لزيادة التوعية حول أهمية الممارسات الرياضات لذوي الإعاقة الفكرية. 

 

وفى ختام المقابلة قام سموه بمنح الرئيس الإقليمي هدية تذكارية عبارة عن مجسم على هيئة جزء من جريدة نخلة.

الألعاب العالمية الصيفية الاتحاد العربي لكرة القدم الألعاب العالمية الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البنك الدولي بشأن تحويلات المصريين.. ماذا قال؟

مفاجآت وتفاصيل جديدة.. ماذا قالت المحامية المتهمة بقضية طبيب الساحل؟

قرار جمهوري عاجل بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

موضوعات متعلقة

ضبط 316 طن قمح وكميات من الأسمدة قبل بيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 أخرين في هجوم على شمال رام الله

النائب محمد أبوالعينين يشارك في جلسة السياسات الصناعية بالحوار الوطني

القباج: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

تسريب جديد يكشف قائمة أسعار ساعات سامسونج Galaxy Watch 6

حصد ملايين المشاهدات.. شاهد سائق ينجو بأعجوبة من تحت سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من السمنة.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن بفاعلية

أحذر من هذه العلامات فإنها تشير بالإصابة بمرض السكري.. العطش أبرزها

صديقة للبيئة| ناسا وبوينج يطوران طائرة تخفض الانبعاثات الضارة وهذه تكلفتها

دراسة صادمة .. حقائق غير متوقعة عن الكلور في الماء

فيديو

موجة خسائر تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار |تغطية خاصة

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ