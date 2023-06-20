أيمن عبد الوهاب والأمير بن تركي يبحثان سبل تطويرالاولمبياد الخاص بالسعودية

التقى المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ببرلين على هامش الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص

وتم خلال المقابلة مناقشة سبل تطوير الأولمبياد الخاص في المملكة والشرق الأوسط، وبحثا سبل التعاون لزيادة التوعية حول أهمية الممارسات الرياضات لذوي الإعاقة الفكرية.

وفى ختام المقابلة قام سموه بمنح الرئيس الإقليمي هدية تذكارية عبارة عن مجسم على هيئة جزء من جريدة نخلة.