شريف الجبلي: حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي على السلبيات

أكد شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أنه حان الوقت ليكون لدينا قانون صناعة موحد يقضي علي السلبيات الموجودة ويحل أزمة الصناعة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع مقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن قانون الصناعة الموحد.

أضاف رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أنه يجب أن يكون المكون المصرى أكثر من ٧٠٪؜ في الصناعة هذا إلى جانب ضرورة تعميق الصناعة المحلية فهناك دول غزت أفريقيا ولم نعد قادرين علي منافستها موضحا ضرورة الاستماع لآراء المستثمرين في مصر.

وأوضح الجبلي أنه لا يوجد قناة اتصال بين المستثمر والحكومة وتضع خطة وتتابع ويتم تنفيذها علي أرض الواقع موضحا أنه ينبغي أن يكون هناك جلسات مستمرة بين الحكومة والمستثمرين ووضع آلية عمل مشتركة تفضي إلي زيادة الاستثمار وتشجيع الصناعة في مصر.

وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة ، نسعي لتشريع قانون لا يوجد به اي عوار او أزمات تواجه المستثمر في المستقبل، طالبا من كافة المستثمرين بتقديم مسودات حول تصورهم للقانون بما يتماشي مع الدولة وإمكانياتها.