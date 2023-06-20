صناعة النواب تستمع للمستثمرين حول مشروع قانون الصناعة الموحد

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان اللجنة ستعقد لجنة استماع اخري بحضور اللجان المتخصصة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم ، مشيرا الي ان لجنة الاستماع ستمثل المجموعة الاقتصادية لاهمية هذا القانون ، من اجل صناعة وطنية تنافس عالميا وزيادة الصادرات .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء اثناء مناقشة مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم.

وشدد معتز ، على ضرورة إلغاء قوانين الصناعة السابقة وتشريع قانون جديد شامل يسهل الإجراءات علي المستثمرين بهدف تطوير الصناعة ، طالبا من المستثمرين بتقديم رؤيتهم حول القانون بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأوضح طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ، أن هناك وزارات وقوانين متداخلة مع وزارة الصناعة ، طالبا بالسرعة في إقرار هذا القانون لانه سينظم عملية تحويل الاقتصاد الغير رسمي الي اقتصاد رسمي .

وأفاد الدكتور رامز جورج ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، انه لابد ان تضع الدولة يدها علي اسعار المطور العقاري لتشجيع الصناعة ، موضحا ان صناعة الأدوية في بعض الدول تتبع وزارة الصناعة وليس وزارة الصحة.



وطالب ايهاب رأفت ثابت ممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، بتفعيل نظام الشباك الواحد ، مشيرا إلي أن القانون المطروح للمناقشة به أكثر من ١٥ هيئة رغم أهميتهم إلا أنه يكلف المستثمر جهدا ورسوم ، مشددا علي ضرورة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين لحين الانتهاء من الإجراءات .

