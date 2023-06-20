جداول الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية لجميع الشهادات.. صور

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات وطلاب البرنامج التأهيلي، للعام الدراسي 2022-2023.
وتواصل لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الإبتدائية والإعدادية ، للأسبوع الثاني على التوالي ، تلقي طلبات التظلمات "الطعون" على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023م، وتفعيل رابط لتلقي طلبات الطعون إلكترونيًا توفيرًا للوقوف والجهد ومواكبة للثورة التكنولوجية الهائلة.
و في حالة حدوث أي إستفادة للطالب يتم تعديلها على الفور، وإخطار المعهد والطالب بالدرجة الجديدة.
جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.