جداول الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية لجميع الشهادات.. صور

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جداول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات وطلاب البرنامج التأهيلي، للعام الدراسي 2022-2023.

وتواصل لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الإبتدائية والإعدادية ، للأسبوع الثاني على التوالي ، تلقي طلبات التظلمات "الطعون" على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023م، وتفعيل رابط لتلقي طلبات الطعون إلكترونيًا توفيرًا للوقوف والجهد ومواكبة للثورة التكنولوجية الهائلة.

و في حالة حدوث أي إستفادة للطالب يتم تعديلها على الفور، وإخطار المعهد والطالب بالدرجة الجديدة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

347240743_601020972135217_3896217729786059726_n

347243069_601021332135181_4050794901040250640_n

347243958_601021405468507_2171287093590627992_n

347244785_601021195468528_3821601778989194691_n

347249146_601021385468509_6684069966694101814_n

347249833_601020912135223_7110550803104290653_n

347263288_601021598801821_5968436601065943965_n

347271310_601020982135216_5779124608975602537_n

347388273_601020792135235_7536571746259549511_n

347392180_601021022135212_7749431753139108053_n

347414468_601021545468493_3904756541195105619_n

347439075_601021172135197_4128113024032719067_n

347440956_601021145468533_7039770378042839093_n

347445797_601021495468498_5621941826566695594_n

347548931_601020768801904_188600964327316616_n

347554516_601020812135233_299804633255052492_n

347630997_601020828801898_7514251904944670149_n