يقلب الموازين.. أوكرانيا تكشف عن دخول سلاح يهدد روسيا

ذكرت شركة “أوكروبورونبروم” الحكومية المنتجة للأسلحة، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا استخدمت بنجاح طائرة بدون طيار منتجة محليا يبلغ مداها 1000 كيلومتر.

ونشرت المتحدثة باسم “أوكروبورونبروم”، صورة مع فاليري زالوجني، القائد العام لأوكرانيا، وميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية، ويوري هوسيف، رئيس أوكروبورونبروم على فيسبوك.

وأضاف أن “الصورة التقطت بعد الاستخدام الناجح لطائرتنا بدون طيار لمسافة 1000 كيلومتر".

ولم تقدم أي تفاصيل أخرى ولم تذكر ما إذا كان استخدام الطائرة يعني أنه تم اختبارها أو نشرها بالفعل في الصراع.

وتعمل الشركات العسكرية والحكومية والخاصة في أوكرانيا على إنشاء ترسانة من الطائرات بدون طيار الرخيصة وسهلة الإنتاج والتي يأملون في أن تصبح مغيرا للعبة في الحرب ضد روسيا.