روسيا تحكم بالسجن لمدة 16 عاما على مقاتل أوكراني.. ما القصة؟

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن محكمة روسية حكمت اليوم الثلاثاء على نائب قائد سابق لوحدة ميليشيا أوكرانية بالسجن 16 عاما في مستعمرة عقابية لمشاركته في ما تعتبره موسكو جماعة مسلحة غير شرعية وتلقيه تدريبات “إرهابية”.

وكان دينيس موريجا عضوا بارزا في أيدار، واحدة من عشرات الكتائب المتطوعين التي ظهرت في أوكرانيا بعد اندلاع القتال في عام 2014 مع الجماعات المدعومة من روسيا التي أعلنت جمهوريات منشقة في شرق البلاد.

وتم استيعاب الوحدات، التي كان بعضها ذو جذور قومية متطرفة، في وقت لاحق في القوات المسلحة الأوكرانية.

وتم اعتقال موريجا في ربيع عام 2022 على الحدود الروسية الأوكرانية.

ونشر موقع “زفيزدا” الإخباري العسكري الروسي مقطع فيديو له وهو يستمع ورأسه منحني للحكم.