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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم السيد: مصر كانت نقطة الاستثمار الجاذبة الوحيدة في المنطقة

عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر كانت نقطة الاستثمار الجاذبة الوحيدة في المنطقة، لكن الآن أصبحت تنافسها دول عديدة مثل السعودية والإمارات والمغرب.

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وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة "إكسترا نيوز"، أننا نحتاج لتقديم حوافز للاستثمار، من جهة الضرائب والأيدي العاملة المدربة وتوفير الأراضي للمشروعات.

وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون حجم الاستثمار السنوي نحو 20 مليار دولار، واتخذت الدولة خطوات جادة في هذا الاتجاه، وبدأت في التخارج من السوق لصالح الاستثمار، بخاصة أن موقع مصر تنافسي في جذب الاستثمار، ولدينا قناة السويس والموانئ، وأيضا مصر سوق كبيرة تضم نحو 120 مليون نسمة ما بين مصريين وضيوف.

إكسترا نيوز الاعلامية ايه عبد الرحمن الدكتور عبد المنعم السيد الحوار الوطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

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