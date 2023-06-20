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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تراجع 30 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب بسبب الطلب والأوقية

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة حاليا، تراجعا كبيرا، في ظل التراجع الذي صاحب سعر أونصة الذهب عالميا إلى 1930 دولارا، وتراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية، وذلك حسب جولد بيليون، كما تراجعت السيول النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات الـ 18%.

أسعار الذهب اليوم 20/6

كذلك ساهم قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بدخول الذهب إلى مصر بدون رسوم جمركية، في دخول أكثر من 194 كجم من الذهب خلال الشهر الأول للمبادرة، وشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا كبيرا حيث خسر عيار 21 حوالي 20 جنيها في بداية التعاملات الصباحية، والتي سجل فيها 2185 جنيها.

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وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

  • سعر الذهب عيار 24 حوالي 2440 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 21 حوالي 2135 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 18 حوالي 1830 جنيها.
  • سعر الجنيه الذهب حوالي 17080 جنيها.

أسباب تراجع أسعار الذهب

وقال لطفي المنيب، نائب أول رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الذهب حاليا، يرجع إلى عدة أسباب، في مقدمتها تراجع سعر أوقية الذهب عالميا، حيث نزل سعر الأوقية إلى 1935 دولار، وقد أثر هذا النزول الطفيف في سعر الذهب في السوق المحلي ولو بشكل بسيط، حيث كان الناس يترقبون زيادة سعر الأوقية، حتى يرتفع سعر الذهب ولكن ما حدث هو انخفاض للسعر.

وأضاف المنيب خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن السبب الثاني هو استقرار سعر صرف الدولار في مصر، بجانب تطمينات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشديده على عدم انخفاض قيمة الجنيه مرة أخرى، ولن تصل إلى مستويات 50 جنيها كما كان يروج من قبل، وهو ما أعطي طمأن للمواطنين وخفف نسب التهافت على شراء الذهب تحوطا من انخفاض قيمة العملة المحلية.

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وأوضح المنيب، أن استقرار سعر صرف الدولار، إلى جانب تطمينات الرئيس السيسي، وجهود الدولة في عدم السماح لارتفاع سعر الدولار، طمأن المواطنين وخفض حركة الطلب، بالتزامن مع قرار الإعفاء الجمركي، الذي سمح بدخول بعض كميات الذهب إلى مصر، ما ساهم في انخفاض الطلب على الذهب أمام العرض.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب عالميا، شهدت تراجعا لليوم الثاني، الثلاثاء 20 يونيو، حيث يواجه المعدن الأصفر، مخاطر مع قوة الدولار المتصاعدة، في ظل تراجع التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، الذي يُعوّل عليه لخلق حالة من التنافسية في الأسواق المالية العالمية.

يُشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد تأثرت خلال الأسبوع الماضي بالمخاوف المرتبطة بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي سرعان ما تبددت بعد قرار تثبيت سعر الفائدة، لتستقر قيمة المعدن الأصفر نسبيًا، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

بحلول الساعة 7:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 0.34%، مسجلةً 1964.50 دولارًا للأوقية، في المقابل، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.255%، ليصل إلى مستوى 1955.36 دولارًا للأوقية.

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