اتهام مسئول أوكراني كبير بالتسبب في وقوع قتلى جراء هجوم جوي روسي

قال مكتب المدعي العام الأوكراني، إن المدعين أرسلوا إخطارا بالاشتباه في رئيس دائرة الأمن في بلدية كييف، اليوم الثلاثاء، بعد مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم جوي روسي عندما لم يتمكنوا من الوصول إلى الملجأ.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال مكتب المدعي العام الأوكراني، إن المشتبه به متهم بأداء واجباته الرسمية بشكل غير لائق وأن الافتقار إلى السيطرة على صيانة واستعداد ملاجئ المدينة من القنابل أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتسببت وفاة الأشخاص في الأول من يونيو بعد أن هرعوا إلى ملجأ من الغارات الجوية التي لم يتم فتحها في إثارة غضب عام ودفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى التعهد برد قاس.

وتبين أن أكثر من 1100 ملجأ من الغارات الجوية في أوكرانيا “غير صالحة للاستخدام” أو مقفلة.