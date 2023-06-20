أول تعليق من واشنطن على مقتل 4 إسرائيليين شمال رام الله

أعرب السفير الأمريكي لدي إسرائيل، توم نيدس، عن أسفه لمقتل 4 إسرائيليين اليوم قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله إلى جانب من استشهدوا في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنين.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فقد امتنع السفير الأمريكي في إسرائيل، عن إدانة العملية الذي وقعت بالقرب من مستوطنة عيلي بكلمات واضحة.

وكتب نيدس على حسابه الشخصي عبر توتير، أن الإدارة قلقة بشأن الخسائر في أرواح المدنيين في مستوطنة عيلي إلى جانب الفلسطينيين الذين قتلوا في عملية الجيش الإسرائيلي في جنين.

وأضاف نيدس: "نحن قلقون للغاية بشأن الوفيات والإصابات التي حدثت ، ونصلي من أجل العائلات المكلومة التي فقدت أحباءها".