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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم حسن شحاتة: والدي زعلان من اتحاد الكرة لهذا السبب

حسن شحاته
حسن شحاته

تحدث الإعلامي كريم حسن شحاته، عن غضب والده من اتحاد الكرة، مضيفا:" والدي زعلان من اتحاد الكرة بسبب حديث اتحاد الكرة معه أكثر من مرة لتولي تدريب منتخب مصر ثم تفاجيء بعدم توليه مهمة التدريب".

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وقال كريم حسن شحاته  ميلاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" صحة والدي بخير ".

 

 وأضاف كريم حسن شحاته:"  والدي يشعر أنه أدى دوره في الرياضة المصريةومع منتخب مصر ".

 

 وتابع كريم حسن شحاته :" حسن شحاته مشوار حافل من البطولات سواء كان لاعبا أو مدربا لمنتخب مصر ".

 

 واكمل كريم حسن شحاته :"  والدي لا يطمع في مناصب في مجال الرياضة مطلقا".

 

ولفت كريم حسن شحاته :"  والدي زعل في فترة من الفترات  عندما تحدث معه المسؤولين في اتحاد الكرة على تولي مهمة تدريب المنتخب ، ثما تفاجيء بعد اختياره كمدير فني للمنتخب".

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