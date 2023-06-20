كريم حسن شحاتة: والدي زعلان من اتحاد الكرة لهذا السبب

تحدث الإعلامي كريم حسن شحاته، عن غضب والده من اتحاد الكرة، مضيفا:" والدي زعلان من اتحاد الكرة بسبب حديث اتحاد الكرة معه أكثر من مرة لتولي تدريب منتخب مصر ثم تفاجيء بعدم توليه مهمة التدريب".

وقال كريم حسن شحاته ميلاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" صحة والدي بخير ".

وأضاف كريم حسن شحاته:" والدي يشعر أنه أدى دوره في الرياضة المصريةومع منتخب مصر ".

وتابع كريم حسن شحاته :" حسن شحاته مشوار حافل من البطولات سواء كان لاعبا أو مدربا لمنتخب مصر ".

واكمل كريم حسن شحاته :" والدي لا يطمع في مناصب في مجال الرياضة مطلقا".

ولفت كريم حسن شحاته :" والدي زعل في فترة من الفترات عندما تحدث معه المسؤولين في اتحاد الكرة على تولي مهمة تدريب المنتخب ، ثما تفاجيء بعد اختياره كمدير فني للمنتخب".