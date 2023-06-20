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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحي المبارك

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو  المقبل ليتم صرفها قبل عيد الاضحى المبارك وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و تلبية إحتياجاتهم.

صرف معاشات يوليو

وقال عوض، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر  بدء صرف المعاشات يوم "الأحد الموافق 25يونيو الجاري" و ذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك و البريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية او الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.

واضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات و المستحقين يصل الي11مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29مليار جنيه شهرياً

وفي هذا السياق تقدم رئيس هيئة التأمينات بخالص التهاني للقيادة السياسية واصحاب المعاشات و المستحقين عنهم بمناسبة عيد الاضحي المبارك اعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

عيد الأضحى المبارك معاشات يوليو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السيسي صرف معاشات يوليو

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