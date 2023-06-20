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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوطن إسرائيلي يدهس طفلا فلسطينيا جنوب نابلس

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بإصابة طفل فلسطيني جراء دهسه من قبل مستوطن والاعتداء عليه، مساء اليوم الثلاثاء، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، بحسب "وفا"، بأن مستوطنا دعس ابن شقيقه أسامة إسماعيل عويس (12 عاما) أثناء عودته لمنزل عائلته على دراجته الهوائية، واعتدى عليه عقب سقوطه على الأرض، بالضرب بالمسدس على رأسه.

وأشار إلى أن شبانا من القرية هبوا ودافعوا عن الطفل، وأن المستوطن أشهر المسدس نحوهم، وقد تمكنوا من نقل الطفل لمستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، حيث أصيب بجروح غائرة بمنطقة الوجه والرأس وبخدوش في أنحاء جسده.

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