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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خارجية النواب: جهاز حماية حقوق الملكية يعكس صورة إيجابية للدولة المصرية

النائبة چيهان زكي،
النائبة چيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية

اكدت النائبة چيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان قانون إنشاء جهاز قومي لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية الذي قرار مواده صباح اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، يأتي في إطار مواكبة التداعيات العالمية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في التقنيات الحديثة و التكنولوجيات السباقة، و يؤكد على التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الملكية الفكرية في جميع المجالات و بشتي أنواعها بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء ما يعرف باقتصاد المعرفة.

وقالت  النائبة چيهان زكي و التي قادت الأكاديمية المصرية للفنون بروما لمدة سبع سنوات (٢٠١٢-٢٠١٩) كانت قد شهدت خلالهم مصر تداعيات محلية وإقليمية دقيقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان هذا الجهاز سيسهم بشكل كبير و فعال في تعزيز الابتكار الفني والإبداع  وتحفيز البحث العلمي والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة.

وأضافت أن الجهاز الجديد يحل  مشكلة تعدد جهات إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وتضارب الاختصاصات وتفويت فرص اقتصادية بعوائد ثمينة و  تشتيت كبير لجهود الدولة.
ووافق  مجلس النواب اليوم على مواد مشروع القانون بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب و الكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية حيث يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة متوازنة، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

الملكية الفكرية حقوق الملكية الفكرية مواد اختصاصات اقتصاد الدستور

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