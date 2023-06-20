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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خططا لأعمال عنف.. فرنسا تعلن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش

فرنسا
فرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من أنصار تنظيم داعش الإرهابي اعتقلا في فرنسا للاشتباه في التخطيط لأعمال العنف.

وكتب دارمانين، في تغريدة علي “تويتر”: "تم اعتقال شخصين متطرفين من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي بعد عمل جاد في التحقيق وجمع البيانات… أشكر هؤلاء الموظفين والعاملين في الجهاز على عملهم في حماية الفرنسيين”.

وحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن المعتقلين هم طالبة ثانوية تبلغ من العمر 17 عامًا وطالب حقوق يبلغ من العمر 21 عامًا، يشتبه في "التحضير لأعمال عنف باسم داعش".

وبحسب الصحيفة، فإنهم كانوا يخططون لشن هجوم بالأسلحة البيضاء "ضد أهداف مختلفة".

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وتم اعتقال طالب في المدرسة الثانوية في أوائل مارس بعد أن لاحظ ضباط إنفاذ القانون "نشاطًا مزعجًا" على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، حيث صرح المراهق عن رغبته في ارتكاب هجوم بالسكين.

وقالت صحيفة “لو باريزيان”، إنه نتيجة لتفتيش منزله، تم العثور على عدة عينات من الأسلحة الحادة، بالإضافة إلى رقعة عليها رموز داعش.

وأثناء دراسة جهات الاتصال عبر الإنترنت للمحتجز، وجد المحققون أيضًا طالبًا، وفقًا لضباط إنفاذ القانون، كان يعمل كموجه لصبي يبلغ من العمر 17 عامًا، تم اعتقاله في يونيو، وتم العثور على صور عنيفة، ونصائح حول شراء أسلحة ذات حواف لـ "جناحه"، بالإضافة إلى دعوات لأعمال عنف على هاتفه.

فرنسا داعش تنظيم داعش الإرهابي

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