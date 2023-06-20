ليست فيلما سينمائيا.. الجيش الأوكراني يعلن مواجهة مقاومة قوية خلال الهجوم المضاد

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية واجهت صعوبات ومقاومة قوية خلال الهجوم المضاد.

وكتبت ماليار، عبر “تليجرام”، "من الواضح أن الناس يريدون أن يكون الأمر كما هو الحال في الأفلام، وأن يتم التحرير بسرعة كبيرة، في الساعة 13.00 بدأ الفيلم، بعد ساعة وعشرين دقيقة انتهى بالفعل ومن الواضح ما حدث… بالطبع، لن يكون الأمر كذلك في الحياة الواقعية... سوف نمضي قدما تدريجيا، في مواجهة الصعوبات والمقاومة القوية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إن قوات كييف ستستنفد قدراتها الهجومية في يوليو إذا استمر معدل الإصابات الحالي في أوكرانيا.

وأوضح كارتابولوف، أن القوات الأوكرانية فقدت حوالي 900 جندي بين قتيل وجريح خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، كما فقدت القوات الأوكرانية تسع دبابات وعشرات المركبات المدرعة خلال نفس الفترة.

وقال رئيس لجنة دفاع مجلس الدوما الروسي: “إذا استمرت على هذا النحو، أعتقد أننا سننتهي من صد هذا الهجوم في غضون ثلاثة أسابيع وننتقل إلى الإجراءات الديناميكية بأنفسنا”.

وزعم أن أوكرانيا فقدت بالفعل ما يقرب من 20 ألف جندي من بين 40 إلى 50 ألفًا كانت قد دربتهم للهجوم.