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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إسراء عويس وإيناس غريب يحصدان ذهبية وبرونزية البطولة العربية لألعاب القوي

صدى البلد

 

حققت إسراء عويس وإيناس غريب لاعبتا منتخب مصر لألعاب القوي ذهبية وبرونزية البطولة العربيه للكبار المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتي يوم 24 يونيو الجاري

وحصدت إسراء عويس ذهبية الوثب الطويل بمسافه ٦.٥٦ متر فيما حققت إيناس محمد غريب برونزية الوثب الطويل بمسافه ٥.٨٥ متر

 

ويرأس بعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة العربية ، محمد يحيي أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوي والمشرف علي لجنة المسابقات ، ويرافق البعثة المدير الفني للاتحاد المصري محمد عبد الرؤف دياب.


وخرجت بعثة منتخب مصر للمشاركة في البطولة العربية علي فوجين الأول عمران العوني - مدرب ، محمد عباس - مدرب ، عبدالناصر الخولي - مدرب ، خالد شوقي - مدرب ، هشام علي حسن- مدرب.
 

لاعبو ولاعبات المنتخب :مصطفي الجمل - بسنت حميده - إسراء عويس- مصطفي عمرو - محمد مجدي حمزه- سالم محمد سالم - محمد رجب - محمد مجدي -أحمد طارق - يوسف بدوي - علي أشرف - تامر أشرف -إنجي طارق - مصطفي غريب إبراهيم -إيناس محمد غريب - لينا عمرو - أحمد قناوي محمد - 
 

فيما يخرج الفوج الثاني والذي سيغادر أرض الوطن يوم ٢١ يونيو وهم  سلامه شومان - مدرب ، وإيهاب عبدالرحمن -شهاب محمد عبدالعزيز - روان أيمن بركات - حسام سلامه شومان - دينا الطباع - مصطفي محمود عبدالخالق - أحمد محمود طاهر - مرام محمود

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