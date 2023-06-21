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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.. حل المشاكل وديا

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ومن سمات مواليد الثور القوة، عاطفي، عملي، دقيق، فني، عطوف.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 20 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

لن تعطل أي مشاكل علاقة جدية حياتك العاطفية، سوف يباركك النجاح المهني اليوم، ستكون الصحة والثروة في صفك أيضًا.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

امنح الحرية للشريك ولا تفرض أفكارك وخياراتك على الحبيب، تقدير الشخصية والمساحة الشخصية، سيجد مواليد برج الثور العزاب الحب اليوم ، معظمهم في النصف الثاني من اليوم.

توقعات برج الثور صحيا

قد تكون حالتك الطبية طبيعية ولكن قد يصاب بعض مواليد برج الثور بأمراض القلب أو الكلى في النصف الثاني من الأسبوع، احذر حتى من الحساسية التي قد تسبب مشاكل للأطفال، أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يكونوا حذرين للغاية..

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

تعامل مع الحالات المعقدة بعناية وسيفوز موقفك بالعملاء الذين قد يقدرون أدائك من خلال رسائل البريد الإلكتروني، قد يقع بعض رجال الأعمال في القضايا المتعلقة بالسياسة اليوم، حل كل مشكلة مرتبطة بالقانون وديًا..

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

ستتم الموافقة على قرض مصرفي اليوم، مما يسهل وضعك المالي، قد تنفق على العناصر الفاخرة اليوم بما في ذلك الذهب والمجوهرات الماسية التي تشكل أيضًا استثمارًا طويل الأجل. 

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