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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جاء من السودان لطلب العلم في الأزهر.. اعرف قصة الوافد الكفيف

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين

أنتج مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فيلماً وثائقياً،  بعنوان" فرسان الظلام" ضمن مشروع تخرجهم لهذا العام، يتناولون من خلاله حياة طالب علم من دولة السودان الشقيق ، جاء من بلده ليتم دراسته بمصر في أروقة جامعة الأزهر الشريف.

ويتناول الفيلم حياة الطالب محمد المرغني الذي أتى من بلده تاركاً أهله من أجل تحصيل العلم ضارباً أروع الأمثلة في الصبر والسعي نحو تحقيق الأمنيات متحدياً كافة العوائق والصعوبات.
 

يقول محمد المرغني: أن اختياره لمصر والأزهر للدراسة لم يكن من قبيل الصدفة وإنما جاء من كون مصر هي حاضنة العالم الإسلامي  والعربي وهي كعبة العلم ومقصد الطلاب لدراسة العلم الصحيح في أزهرها الشريف.

ويقول أحمد جمال من دولة فلسطين، أحد أعضاء فريق مشروع التخرج، إن الفيلم جاءت فكرته مسلطة الضوء على أصحاب الهمم وخاصة فاقدي البصر لأن نعمة البصر هي أجل نعم الله على الإنسان..  وتدعيماً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاعتناء بأصحاب الهمم ، ومعرفة كل متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم. 


وأكد على أن مصر ستظل في طليعة الدول التي يحرص الطلاب من شتى بقاع الأرض على المجيء إليها والدراسة بجامعاتها التي  تضم بين جنباتها علماء أجلاء. 


ومن جانبه يقول أحمد عمر آدم أحد أعضاء الفريق. إن اختيارنا للفكرة إنما جاء من باب. . قضاء حوائجهم مقدم على قضاء حوائج الأصحاء، ورعايتهم مقدمة على رعاية غيرهم من أصحاب البدن السوي ، ففي حادثة مشهورة أن سيدنا محمد، عبس في وجه رجل أعمى -هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه- جاءه يسأله عن أمرٍ من أمور الشرع، وكان يجلس إلى رجالٍ من الوجهاء وعلية القوم، يستميلهم إلى الإسلام، ورغم أن الأعمى لم يرَ عبوسه، ولم يفطن إليه، فإن المولى سبحانه وتعالى  وتعالى أبى إلا أن يضع الأمور في نصابها، والأولويات في محلها، فأنزل الله سبحانه آيات بينات تتلي إلى يوم القيامة تعاتب النبي الرحيم صلوات ربي وسلامه عليه عتابًا شديدًا.

يذكر أنه شارك في المشروع، عدد مختلف من الجنسيات الدارسين بكلية الإعلام جامعة الأزهر
الشريف. وهم  أحمد عمر آدم من  إريتريا ، وأحمد جمال الشيخ من دولة فلسطين ومن محمود جالو من غينيا الاستوائية و أنجم راهي من الهند و محمد حرس من الصومال.

الاعلام الأزهر فرسان الظلام طالب علم السودان

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