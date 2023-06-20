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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني في جنين متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال

الشهيد ناصر صالح
الشهيد ناصر صالح محمد سنان "وفا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المواطن ناصر صالح محمد سنان (55 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس قبل نحو شهر في جنين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أصيب المواطن سنان، برصاص قوات الاحتلال في الرأس في 22 مايو الماضي، خلال اقتحامها مدينة جنين، ونقل إلى مستشفى ابن سينا في المدينة، وخضع لعدة عمليات جراحية، في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن عن ارتقائه، مساء اليوم، متأثرا بإصابته الحرجة.

وبحسب الوكالة الفلسطينية فأن الشهيد سنان متزوج ولديه 6 أبناء.

وبارتقاء الشهيد سنان، يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 173 شهيدا.

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