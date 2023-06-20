الدفاع الأوكرانية تكشف عن الضربة الرئيسية لـ كييف في الهجوم المضاد

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الثلاثاء، إن الضربة الرئيسية للهجوم المضاد الأوكراني ما زالت لو تنفذ.

وقالت ماليار، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، إن “المهام الموكلة للجيش يتم إنجازها وبالتالي فإننا نتقدم بشكل تدريجي في جميع الاتجاهات... ومع ذلك، فإن الضربة الرئيسية للهجوم المضاد لم تنفذ بعد”.

وأضافت أن “الهجوم الأوكراني مستمر في عدة اتجاهات في الجنوب”، مشيرة إلي أن “الهجوم الروسي الرئيسي يقع في الشرق”.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، اليوم الثلاثاء، إن إحدى الأولويات الرئيسية لأوكرانيا في الوقت الحالي هي استنفاد وتدمير أنظمة المدفعية والتسليح الروسية.

وكتب دانيلوف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “تدمير نقاط المراقبة الروسية ومخازن الذخيرة والوقود والمنتجات الغذائية وطرق الإمداد، يتم بواسطة المدافعين الأوكرانيين بشكل ممتاز. عدد المعدات العسكرية الروسية المدمرة هو الأعلى منذ بداية الحرب”.