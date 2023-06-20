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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن الحجز على أرصدة النادي

ميدو
ميدو

أعلن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك المعتزل عن مفاجأة لجماهير نادي الزمالك بشان الحجز على حسابات النادي.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي تويتر:" الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات ⁧‫#الزمالك‬⁩ سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والإداري والطبي قبل العيد وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا الى ٥٠٪ من مستحقاتهم هذا الموسم.. لن يتم دفع جنيه إلى أي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق.. معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار ⁧‫#مرتضى_منصور‬⁩ بذكاء كبير حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة..".

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.

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