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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة الشعب المصري العظيم

إيهاب الطماوي مقرر
إيهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطنى

قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن ثورة 30 يونيو عبرت عن أرادة الشعب المصري العظيم و رغبته في ريادة المنطقة و تحقيق انجازات تعود بالنفع علي الدولة و لمستقبل شعبها.

وأكد “الطماوى” فى حوار لـ"صدى البلد"، أن أنتصرت مصر علي قوي الشر و الأرهاب و منعت تصديره للخارج و دفعت ثمن الأمن و الأستقرار من دماء أبطال عظام من الجيش و الشرطة، هؤلاء و أسرهم هم من يستحقون التحية و التقدير و الأجداد و الأحترام طالما بقيت مصر و المصريين و ستبقي مصر دائما و أبدا مصدرا و منارة للأمن و السلام للمنطقة و لجميع دول العالم

وأضاف النائب، من أهم هذه المكاسب، إعادة مصر هويتها فضلا عن إعادة الأمن والاستقرار والسلام للمصريين، إضافة إلى أنها كشفت إرادة شعب يسعي للتنمية والتقدم والسلام، وإعادة دور مصر الريادي في المنطقة والعالم وتحقيق لمصر نقطة لكتابة تاريخ جديد والتأسيس لجمهورية جديدة يشارك فيها كل المصريين.

إنقاذ الهوية المصرية عن طريق ثورة 30 يونيو

وعن إنقاذ الهوية المصرية عن طريق ثورة 30 يونيو، أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ثورة الشعب في 30 يونيو استهدفت الحفاظ علي هوية مصر، “الدولة الوطنية العصرية التي تتسع للجميع ولا تقصي أحدًا”.

وتابع النائب: "تنظيم الإخوان سعي لطمس هوية مصر و تغييرها بالإرهاب، وتسبب في حركة الشعب بالملايين مفجرا ثورة سيكتب التاريخ عنها أنها غيرت وجه العالم وأطاحت بطموحات تنظيم دولي"

الهوية المصرية الأحزاب السياسية إرادة الشعب الحوار الوطني الدولة الوطنية

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