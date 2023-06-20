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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة: 70% من الأمراض تعالج داخل وحدات الرعاية الطبية الأولية 

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن آخر قياس أجرته الوزارة كشف عن نسبة رضا المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد تجاوزت 95%.

 

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وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»،، أن القانون ينص على تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية خلال 15 عاما، مشيرا إلي ان المرحلة الأولى من المنظومة بدأت في بورسعيد عام 2019.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بخفض المدة إلى 10 سنوات، موضحًا أن المنظومة مطبقة الآن في 6 محافظات، بينها: الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد.

 

وذكر أن المنظومة تساهم في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الصحية بمصر وتطوير المنشآت والأجهزة، قائلًا إن الوزارة طبقت المنظومة بداية في محافظات ذات كثافة سكانية ليست كبيرة.

 

ونوه أن «80% من المرضى في مصر - بخلاف باقي الدول المتقدمة صحيًا - يتوجهون مباشرة إلى المستشفى، بينما في العالم المتطور صحيًا هناك مستويات لتقديم الخدمة».

 

وأوضح أن «70% من الأمراض يمكن علاجها داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية»، معقبًا: «ليس منطقيًا أن الطفل المصاب بالتهاب الغدتين، يقف في نفس طابور الطفل المصاب بعيب خلقي في القلب».

الصحة الأمراض الرعاية الصحية حسام عبد الغفار اخبار التوك شو

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