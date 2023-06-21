عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 : تعقيدات مهنية

صدى البلد

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

txt

4 أبراج عندهم الحاسة السادسة عالية.. أنت منهم ؟

txt

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تجنب النميمة

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

ستصبح علاقتك أقوى اليوم مما سيساعد أيضًا في الأداء المهني، ماليا ستكون بخير وصحتك سليمة..

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

سيكون لبعض العلاقات احتكاك لكن يجب حلها قبل انتهاء اليوم، قد ينمو حبك بمرور الوقت وقد يكون الزواج أيضًا على الورق.

برج الميزان اليوم صحيا

التزم بقائمة غنية بالخضار والفواكه والمكسرات، قد يعاني بعض كبار السن من الميزان من مشاكل متعلقة بالنوم واستشر الطبيب للحصول على مشورة أفضل.

برج الميزان اليوم مهنيا

حل التعقيدات المتعلقة بالمهنة والتعبير عن آرائك في اجتماعات اليوم، ستتم الموافقة على اقتراحاتك من قبل الإدارة ، مما يمهد الطريق للترقية، تثبت المسؤوليات الإضافية قيمتك في مكان العمل.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

لن تكون هناك مشكلة مرتبطة بالمال واستغلال اليوم لتحقيق حلمك الذي طالما حلمت به بشراء سيارة أو منزل، اليوم من الجيد الاستثمار في الأعمال العقارية أو سوق الأوراق المالية. 

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم صحيا برج الميزان اليوم مهنيا برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

المحترم اللي في العمارة.. زوجة لؤي هربت منه لتقع ضحية لصاحب الجلباب الأسود

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

قرص واحد كفاية.. جمال شعبان يكشف عن أفضل وقت لتناول الطعمية

4 أبراج عندهم الحاسة السادسة عالية.. أنت منهم ؟

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تجنب النميمة

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تقع في الحب

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: شراء عربية جديدة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: مشاكل مالية

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تحذير للأزواج

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تحذير من هذا الأمر

ترشيحاتنا

لماذا تصدّرت الـ 20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة التريند؟.. رامي رضوان يجيب

الاحتراف مازال في البال.. محمد الشناوي يصدم جماهير الأهلي

سيدة تتهم الشرطة بقتل زوجها .. مصدر أمني يكشف حقيقة الواقعة

وضع حرج.. تحذير من الأمم المتحدة بشأن منظومة الطاقة الأوكرانية

إيه العظمة والحلاوة دي.. يوسف الحسيني يتحدث عن الـ 20 جنيهًا الجديدة|فيديو

منتخب السنغال يهزم البرازيل 4-2 في مباراة ودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحس بالقئ والغثيان .. أعرف أبرز أسباب حدوثه

عليها 5 أشخاص.. تفاصيل اختفاء غواصة بالقرب من حطام تيتانيك

احترسي.. ماذا يحدث عند استخدام أحمر الشفاة بشكل منتظم؟ 

الأفضل في تاريخ العملات المصرية| 3 علامات جديدة في الـ 20 جنيها البلاستيكية.. هل لاحظتها ؟

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ