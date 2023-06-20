خطوة جديدة.. بيان عاجل من قطر بشأن عودة العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة المقبلة في عودة العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة هي تعيين السفراء.

وقال الأنصاري في بيان، إن "إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".

وأضاف: "الزيارات بين وفود البلدين مستمرة منذ أشهر، وعودة التمثيل الدبلوماسي ستكون دفعة إيجابية للعلاقات السياسية، واستمرار تبادل الزيارات بين المسؤولين سيكون طبيعياً”.

وأشار الأنصاري، إلى أن “لقاءاتهم في الاجتماعات الإقليمية والدولية ستستمر كما كان في السابق، ولا يستبعد أن تكون هناك زيارات قريبة بين مسؤولي البلدين".

قال الأنصاري، عن عودة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والبحرين إن "العمل جار لفتح السفارات بين البلدين، خاصة بعد عودة الطيران بينهما بمعدل 6 رحلات يوميا".