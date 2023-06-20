ماذا قال النواب عن مشروع قانون إنشاء جهاز مصري للملكية الفكرية| تفاصيل

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى أبرز آراء نواب لجنة التعليم وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بينما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

النائبة أمل عصفور:

أكدت النائبة أمل عصفور أن مشروع القانون الجديد الخاص بحماية الملكية الفكرية عن طريق إنشاء جهاز واحد مسؤول عنها فى اختصاصاته مزايا عديدة ابرزها إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها فضلا عن تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها ويداعها ومنحها وثائق الحماية وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفيها فى تطوير المنظومة بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلحة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

النائبة صبورة السيد:

ومن جانبها أوضحت النائبة صبورة السيد أن حماية الملكية الفكرية ضرورة مهمه لتشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة عن تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم واعطائها الضوء الأخضر فى تنفيذها، لافتة الى أن وجود جهاز واحد منوط بحماية الملكية الفكرة يضمن هذا الامر ويمنع سرقة او اختلاس الأفكار والمخترعات والأبحاث ويحميها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن معظم الدول المتقدمة تقوم بحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها من أى معتدى ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع القانون وعلى الفور ناقشته اللجنة وادخلت بعض التعديلات عليه البسيطة لكى يكون قادرا على حماية الملكية الفكرية والحفاظ على الحقوق الخاصة بها.

النائبة جيهان البيومى

وفي السياق ذاته أضافت النائبة جيهان البيومى أن الهدف من إنشاء جهاز خاص بالملكية الفكرية لتجنب تضارب الاختصاصات من جانب الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتيها للعديد من الوزارات والجهات فضلا عن مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.