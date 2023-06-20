راجل مخلص | ميدو يوجه رسالة خاصة لـ عامر حسين

انتقد أحمد حسام ميدو، طريقة إدارة المسابقات في مصر، وأسلوب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أقسم بالله أكن كل الاحترام للحاج عامر حسين كشخص وكعمل وقيمة العمل، نظرا لخبراته، ولكن الكرة تطورت وعشان تعرف تدير لجنة المسابقات لازم يبقى في شباب عندهم الخبرة والثقافة بيعرفوا يشتغلوا بالنظام العلمي الحديث وفي نفس الوقت متتخلاش عن الخبرات".



وأضاف: "عامر حسين مخلص في عمله لكن شغال على قديمه، وهو مقتنع مليون في المية إن اللي بيعمله صح، ومعندوش أي فكر إنه يقعد مع شاب عنده الثقافة والخبرة وممكن يخليني أشتغل بشكل مختلف".



واختتم: "أفكار خلصت وانتهت وعفا عليها الزمن بتلاقيها في لجنة المسابقات، وكأن إنجاز كبير إنك بدأت الدوري في اليوم اللي انت قولت عليه، أو نهيت الدوري في موعد محدد".

