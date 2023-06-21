مفاجأة بأسعار الذهب.. وأحمد موسى: تنظيم الإخوان تحالف مع إسرائيل والمستعمر الإنجليزي| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الصحة: 70% من الأمراض تعالج داخل وحدات الرعاية الطبية الأولية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن آخر قياس أجرته الوزارة كشف عن نسبة رضا المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد تجاوزت 95%.



ضياء رشوان: الحوار الوطني توافق على 4 أو 5 قضايا حتى الآن

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدد قضايا معينة، ولكن سأل المستشار محمود فوزي في أثناء عرضه فقال له إن الحضور بالحوار الوطني توافق على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال.



نقابة البيطرين تكشف عن حادثة خطيرة بسبب حيازة كلاب بيد بول.. فيديو

قالت الدكتورة شيرين علي زكي ، وكيل نقابة البيطرين ، إن هناك عدد من سلالات الكلاب بطبيعتها قاتلة ، ودلت على كلامها بالحادثة اليت حدثت في الولايات المتحدة الامريكية لأسرة كانت تربي كلبين " بيد بول " لمدة 8 أعوام ، وقام الكلبين بمهاجمة طفلي الأسرة وأقلهم عمرا 5 شهور ، وهاجموا الأم .



الأموال الساخنة ستعود|خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن موعد انخفاض سعر الدولار

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة ستعود خلال العالم الحالي، والتي خرجت مؤخرا من الاقتصاد المصري.



القومي للأجور: رفع الحد الأدنى يحقق التوازن بين الموظف وصاحب العمل

أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى لـ 3000 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور يضم كل القيادات من كافة القطاعات وبرئاسة وزيرة التخطيط.



المنطقة اللوجيستية بالغربية: توفير 80 % من 50 ألف فرصة عمل للشباب

أكد أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، أن وزيرة الهجرة أعلنت مبادرة مراكب النجاة من أجل توفير فرص عمل للشباب وتقليل مخاطر الهجرة غير الشرعية.



حكم التصوير أثناء الحج والعمرة.. الإفتاء توضح

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من الممكن ان يقوم الحاج بتوثيق ذكرى عظيمة مثلالحج أو العمرة، ولكن لا بد أن يكون هذا التصوير بعيدا عن الضرر للأخرين، وأن يكون في حدود توثيق الصورة فقط.



الحوار الوطني| محمد أبو العينين: نريد مصر دولة صناعية متقدمة

عرض أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في جلسة أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة بالحوار الوطني.



الصحة: 30 يونيو مكنتنا من إجراء عمليات جراحية صعبة في الصعيد

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطبيب المصري كفء بشهادة كافة دول العالم.



هل ينهار الذهب في مصر الفترة القادمة؟.. مستشار التموين يفجر مفاجأة مدوية

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسعار الذهب في السوق خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مؤكدًا أن قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بدخول الذهب ساعد على استقرار سوق الذهب في مصر.



أحمد موسى: تنظيم الإخوان تحالف مع إسرائيل والمستعمر الانجيليزي والصهاينة

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خاصة عن جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا :"طول عمرهم خونة، وهناك كتاب يوضح كل هذه الأمور بدقة منذ خمسينات القرن الماضي، كتاب هؤلاء الأخوان يوضح مدى خيانتهم وتأمرهم ضد الوطن".

