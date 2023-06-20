أزمة كبرى تضرب الزمالك بسبب المشاركة في البطولة العربية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك تضاربا كبيرا بشأن موعد البطولة العربية للأندية، التي يشارك فيها نادي الزمالك، مؤكدا أن نادي النصر السعودي سيخوض مباريات ودية وجولة في إحدى الدول الآسيوية في يومي 25 و 27 يوليو القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لا أحد يعلم الموعد الرسمي للبطولة العربية للأندية في السعودية، ومتى ستنطلق البطولة، هناك تضارب كبير بشأن موعد البطولة في السعودية حتى الآن".

وأضاف: "لا بد أن يتم الإعلان عن موعد ثابت للبطولة العربية، من أجل الاستعداد للبطولة بشكل قوي من كل الفرق".

وأكد: "نتحدث كثيرا عن مشاركة الزمالك في البطولة العربية وفتح القيد لكي يسجل صفقاته، ولكن حتى الآن لا يوجد موعد محدد للبطولة العربية، كما ان النصر السعودي سوف يخوض مباريات ودية في الموعد الذي سبق وتم الإعلان عنه مسبقا من اللجنة المنظمة".