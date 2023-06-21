لعنة تايتانيك.. رامي رضوان يكشف تفاصيل فقدان 5 أشخاص في موقع حطام السفينة|فيديو

أكد الإعلامي رامي رضوان، أن إحدى الشركات، قامت بعمل رحلة سياحية بغواصة لرؤية حطام سفينة "تايتانيك" الشهيرة، عن طريق غواصة صغيرة الحجم كان بها 5 أشخاص.

وقال رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، أن الغواصة قد انطلقت في رحلتها يوم الأحد الماضي، بوجود 5 أشخاص وصلت تكلفة الفرد الواحد 250 ألف دولار.

وتابع مقدم برنامج “مساء دي إم سي”، أن خفر السواحل الامريكي قد اكد أنه تم فقد الاتصال مع الغواصة بعد ساعة من بداية الرحلة، وجار البحث بمراكب وغواصات وطائرات، مؤكدا أن عملية الإنقاذ التي تتم في سباق مع الزمن، خاصة أن الشركة المالكة للغواصة، أكدت أن الأكسجين في الغواصة يكفى لمدة 4 أيام.

فرق الإنقاذ تعمل بشكل متواصل

وأشار رامي رضوان إلى أن عمليات البحث التي تتم شديدة الصعوية خاصة مع درجة حرارة المياه والضوء، على الرغم أن فرق الإنقاذ تعمل بشكل متواصل.

