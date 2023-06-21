محمد سلماوي يكشف كواليس اجتماع سحب الثقة من مرسي

كشف الكاتب والروائي محمد سلماوي، كيفية التحضير لقرار سحب الثقة من محمد مرسي، مؤكدًا أنه حضر البيان وقرر عمل جمعية عمومية وأن يترك كل شخص ليتحدث بما في نفسه.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حضر بيان هو وأعضاء المجلس، ووضعوا فيه ما تصورا من مطالب شرعية يريدها الناس وهي أن يستجيب رئيس الجمهورية لمطلب الإنسحاب وأن يتم الاستعداد لانتخابات جديدة، وأن يتم كتابة دستور جديد غير الدستور الإخواني، وإقامة انتخابات برلمانية، حتى يكون هناك وضع جديد تمامًا للبد.

وتابع، أنه تحدث مع كل الكتاب الكبار والذين استجابوا وبحماس للحضور، وأخبرهم أنه حضر بيان وطلب رأيهم فيه، مؤكدًا أن الجمعية العمومية واكتملت خلال دقائق والجميع كان موجود وبحضور كبار الكتب أمثال بهاء طاهر، وجابر عصفور، وفتحية العسال وغيرهم الكثيرين.