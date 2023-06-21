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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلي بالك من مصر.. محمد سلماوي يكشف تفاصيل رسالة الرئيس السيسي لحفيده..فيديو

محمد سلماوي
محمد سلماوي

كشف الكاتب والروائي محمد سلماوي، تفاصيل الرسالة التي كتبها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حفيد محمد سلماوي، قائلاً: " قابلت الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات، مرة في إطار لقائه مع أدباء ومثقفين، ومرة في إطار لقائه ببعض أعضاء لجنة الخمسين، وقتها كان حفيدي اسمه "علي" كان ينزل معي المظاهرات عندما كنا ننزل ضد الإخوان، وكان عنده 7 سنوات، وقلت له: إنت عارف النهاردة أنا رايح أقابل عبدالفتاح السيسي، قالي معقولة؟! وطلع يجري يجيب أوتوجراف، وقالي خليه يمضيلي في الأوتوجراف ده ممكن؟ قلت له لو الظرف سمح هطلب منه، وفي آخر اللقاء عندما كان يسلم علينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلت له معلش يا ريس.. حفيدي طالب إنك تمضيله في الأوتوجراف ده.. قال بس كده.. هو اسمه إيه.. قولتله علي.. فكتب له رسالة".

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وأضاف سلماوي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، كان مضمون الرسالة، يا علي، كل التحية والتقدير لك ولكل زملائك وحبابك وأحباء مصر، خلي بالك من مصر وحافظ عليها.

وأشار محمد سلماوي، إلى أنه كان يوجد معنى جميل جدًا من خلال هذه الرسالة  بعد انتصار القائد على قوى الظلام وحصوله على تأييد الشعب واستجابته للمطالب الجماهيرية، بأن يتوجه للمستقبل البعيد من خلال حفيد ويوجه له هذه الكلمات البسيطة، لافتاً إلى أن أحد الزملاء قام بتصوير الرسالة بالموبايل وفوجئت بنشرها على السوشيال ميديا.

 

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الدكتور محمد الباز extra news الرئيس عبدالفتاح السيسي دكتور محمد الباز رسالة الرئيس السيسي محمد سلماوى

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