محمد الشناوي يكشف البطولة الإفريقية الأغلى في مسيرته مع الأهلي

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن البطولة الإفريقية الأغلى في مسيرته مع القلعة الحمراء.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: “بطولة دوري أبطال إفريقيا رقم ٩ هي الأغلى والأهم لأنها من نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الأهلي”.

وتابع: “نهائي إفريقيا بين الأهلي ولن يتكرر إلا كل ٢٠ عام”.

وأضاف: “كنا نريد تحقيق الفوز على الوداد في نفس الملعب الذي خسرنا به العام الماضي، نظرا لأننا تعرضنا للظلم لإقامة النهائي من مباراة واحدة في المغرب”.

وأكمل: “المركز الثاني بالنسبة لنا هو المركز الأخير ولا نريد سوى البطولات وان نكون رقم ١”.

واختتم: “الفوز على الوداد 2-1 في الذهاب نتيجة مقلقة للجماهير ولكنها ليست مقلقة للاعبين، وكنت واثقًا من الفوز بالبطولة بالمغرب”.