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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

صدى البلد

قدّم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..

١-فوائد شرب كوب من القرفة قبل النوم لا حصر لها..  تعمل على سهولة التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، 

 

٢-كما أنها تعمل على القضاء على المشكلات الصحية المختلفة مثل التخلص من بعض مشاكل القلب،  وتقلل الكوليسترول الضار ومفيدة للشرايين .

 

٣-تعمل علي ثبات نسبة السكر بالدم فترة طويلة فلا يشعر الشخص بالجوع بسرعة.. وتطهر الفم والحلق ومفيدة لعلاج الأمراض التنفسية.

 

٤- تعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتنشيط الذاكرة وزيادة القدرات العقلية.

 

٥-.وتدخل القرفة والعسل في النظام الغذائي للحمية الغذائية والتخسيس.
 

 

التخلص من الوزن الزائد الدورة الدموية تنشيط الذاكرة تنشيط الدورة الدموية

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