لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

قدّم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك..

١-فوائد شرب كوب من القرفة قبل النوم لا حصر لها.. تعمل على سهولة التخسيس والتخلص من الوزن الزائد،

٢-كما أنها تعمل على القضاء على المشكلات الصحية المختلفة مثل التخلص من بعض مشاكل القلب، وتقلل الكوليسترول الضار ومفيدة للشرايين .

٣-تعمل علي ثبات نسبة السكر بالدم فترة طويلة فلا يشعر الشخص بالجوع بسرعة.. وتطهر الفم والحلق ومفيدة لعلاج الأمراض التنفسية.

٤- تعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتنشيط الذاكرة وزيادة القدرات العقلية.

٥-.وتدخل القرفة والعسل في النظام الغذائي للحمية الغذائية والتخسيس.

