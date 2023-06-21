تهم فيدرالية.. ما رد فعل بايدن بعد إقرار نجله هانتر بالذنب؟

قوبلت موافقة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين بالإضافة إلى تهمة أخرى تتعلق بالأسلحة النارية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية، بمزيد من الفخر من قبل والده.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فخره الكبير بنجله هانتر الذي اعترف بارتكاب انتهاكات ضريبية.

وحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أخبر بايدن المقربين منه بشكل خاص أنه فخور بنجله لتحمله المسؤولية عن أفعاله، وفقًا لشخصين على دراية بالمحادثات.

وعلى الرغم من أن بايدن قد أصر في وقت سابق على أن نجله هانتر بايدن "لم يرتكب أي خطأ"، إلا أن أعضاء الدائرة الداخلية للرئيس شعروا براحة كبيرة في معرفة أنه مع الاعتراف بالذنب.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن يحبان نجلهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته"، مضيفًا "لن يكون لدينا أي تعليق آخر".

يذكر أن هانتر بايدن اعترف بالذنب في قضيتين من انتهاكات الضرائب واتفق على رفع التهمة المتعلقة بحيازة السلاح غير القانونية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن النيابة ستطلب السجن المشروط لابن الرئيس، لكن القرار النهائي سيكون للمحكمة.