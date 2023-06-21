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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبرص لن تزود أوكرانيا بالسلاح لهذا السبب

علم قبرص
علم قبرص

أعلن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالسلاح وإلا فإنها ستبقى غير محمية.

وحسب “روسيا اليوم”، جاءت تصريحات كريستودوليديس، ردًا على سؤال صحفي عما إذا كانت الحكومة تدرس التفاوض بشأن تبادل أو شراء أنظمة أسلحة جديدة مع دول أخرى، مع احتمال تزويد أوكرانيا بأسلحة سوفييتية الصنع بحوزة الحرس الوطني.

وقال كريستودوليديس: “جمهورية قبرص تحت الاحتلال والموارد التي تستخدمها، والموارد العسكرية، إذا جاز لي أن أسميها، محدودة للغاية، ولا يمكننا اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يترك قبرص بلا دفاع”.

وأضاف "وعلى العكس من ذلك، فإن جهودنا مدرجة في برنامجنا الانتخابي، فهدفنا الخماسي هو زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القوة الرادعة لجمهورية قبرص والوصول إلى مستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي". وتحدث الرئيس عن مناقشة خطة مع وزير الدفاع بهذا الشأن".

وتابع: "هناك بعض العناصر، خاصة تلك المتعلقة بالبحرية والقوات الجوية، التي نركز عليها، وهذا ما سنركز عليه في السنوات الخمس المقبلة".

وأشار أحد الصحفيين أيضا إلى أن قبرص تلتزم بثبات بالعقوبات المفروضة على روسيا، التي لا تغير سياستها تجاه قبرص والتسوية القبرصية مع ذلك.

وأكد كريستودوليديس أن موقف جمهورية قبرص صحيح تمامًا، موضحًا “نحن في الجانب الصحيح من التاريخ. لم يكن لدينا خيار آخر”.

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