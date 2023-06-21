بإطلالة جذابة.. شاهد| ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها بصور جديدة

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان كت وبفتحة من الخصر وطويل باللون اللبني المزين بالورد باللون الابيض، وبفتحة من القدمين، وقد أختارت حقيبة وحذاء ناعمين باللون الأبيض لتبرز من اناقتها

ورفعت ياسمين الخطيب خصلات شعرها إلى الوراء وقامت بعمله بعمله ذيل حصان، وتركته منسدلا عبر ظهرها بتسريحة انسابية وناعمة.

ياسمين الخطيب

أما من الناحية الجمالية، فقد وضعت ياسمين الخطيب بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين الخطيب

وأكملت ياسمين الخطيب، إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسورات اللافتة، وقد اختارت قرطين باللون الذهبي على شكل صدفة، وهو ما أبرز من أناقتها.

ياسمين الخطيب