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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء عودته للزمالك .. أشرف بن شرقي يغازل جمهور الأبيض

صدى البلد

نشر اللاعب أشرف بن شرقي منشورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب بن شرقي : كل الرجوع رجوع إلا الرجوع الي الله تقدم ، اللهم اعنا علي ذكرك و شكرك و حسن عبادتك.

وكان قد أعلن اللاعب أحمد حسن عن مفاوضات الزمالك مع اللاعب أشرف بن شرقي منذ فترة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب أحمد حسن: "مصدر مقرب من أشرف بن شرقي: الزمالك فاوضه منذ فترة واعتذر وتجددت الاتصالات مرة أخرى وكان رد اللاعب نفس الأمر بأنه يرغب في البقاء بالخليج.. محاولات الزمالك مازالت مستمرة".

 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن سعي مسئولي الأبيض لضم المغربي أشرف بن شرقي جناح فريق الجزيرة الإماراتي ولاعب الفريق الأسبق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم الجديد .

 

وأكد المصدر أن حسم الصفقة يتوقف على رحيل بن شرقي عن الجزيرة الإماراتي في الفترة المقبلة كي ينضم للفريق الأبيض بدون مقابل.

 

وأضاف أن اللاعب يرحب بالانتقال للفريق الأبيض في حال رحيله عن صفوف الجزيرة الإماراتي خاصة أن عقده ممتد مع الأخير لنهاية الموسم المقبل .

 

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