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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع المياه بعدة قرى في الساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح

انقطاه المياه بالإسكندرية
انقطاه المياه بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية قطع المياه عن عدة قرى في الساحل الشمالي وبرج العرب ومطروح.

ويبدأ انقطاع المياه اعتبارًا من فجر الأربعاء، بسبب ترحيل خط المياه الرئيسي قطر ١٠٠٠ ملى المغذي للساحل الشمالي.

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وأوضح بيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري قطع المياه عن المناطق التالية بعض القرى السياحية بالساحل الشمالي- محطة رافع الحمام- الساحل الشمالي.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة يأتي بسبب أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، المغذي للساحل الشمالي.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها ستوفر سيارات وتنكات مياه خاصة بالشركة بالمناطق المذكورة لحين عودة المياه.

الاسكندرية الساحل الشمال انقطاع المياه المجتمع المدني القرى السياحية

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