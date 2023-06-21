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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي يكشف سر طلبه الرحيل عن الأهلي

صدى البلد

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سر طلبه الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة من الفترات.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر قناة أبوظبي: “قبل كأس العالم روسيا 2018، بـ8 أشهر لم أكن أشارك وشريف إكرامي هو الأساسي، وكنت أتحدث مع الجميع أنني أريد المشاركة في كأس العالم”.

وتابع: “طلبت في لحظة من اللحظات أن أغادر الأهلي بعدما شعرت أن فرصتي في المشاركة صعبة بسبب تألق إكرامي ولكن النادي رفض، وكان حلم كبير بالنسبة لي”.

وأوضح أن النصر السعودي قد تقدم بعرض إلى الأهلي من أجل الحصول على خدمات ولكن لم يوجد نصيب في إتمام الصفقة.

الأهلى الشناوي كأس العالم روسيا 2018 كأس العالم إكرامي النصر السعودي

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