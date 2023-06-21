نويل روبنسون يلفت أنظار العالم إلى شوارع القاهرة بفيديوهات طريفة |شاهد

تخطت مشاهدات البلوجر الشهير نويل روبنسون الملايين خلال ساعات قليلة فقط من تواجده داخل مصر، حيث نشر العديد من الفيديوهات الترويجية بشوارع القاهرة نالت إعجاب المتابعين حول العالم.

واختار روبنسون مصر كواجهة سياحية مميزة لزيارتها وقضاء العطلة بها وزيارة أماكنها السياحية، كما نشر مقاطع قصيرة لتجرباته المختلفة للأكل المصري والرقص المصري في الشارع ومشاركة الأطفال والباعة والمارة المواقف الطريفة التي اشتهر بها على أنغام أغانٍ مصرية.

ومن أبرز مقاطع الفيديو التي تخطت نصف مليون مشاهدة خلال ساعات، تلك التي صورها بأحد الأحياء الشعبية بالقاهرة مدعيًا خطفه بضاعة من بائع متجول ليتفاجأ البائع بالمُداعبة والرقص من الشاب البالغ من العمر 26 عامًا.

وتكرر الموقف الطريف داخل أحد المولات الشهيرة في مصر، كما مارس الشاب تلك الخدعة أيضًا باستخدام شعره الكثيف المميز على المواقع، داخل شارع المعز ووسط المحال الشهيرة بالشارع المعروف بإقبال السياح من كل مكان عليه.

ويشتهر نويل روبنسون بما يؤديه من حركات راقصة تحظى بإعجاب العشرات، حيث يقدر عدد المتابعين له عبر حسابه الرسمي على تطبيق تيك توك 30 مليون متابع، بينما يصل عدد المتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام نحو 3.8 مليون متابع.