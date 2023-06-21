فجّر الناقد الرياضي أحمد الخضري، مفاجأة كبيرة، بعدم قناعة أوسوريو مدرب الزمالك بمستوى سيف جعفر، ولذلك لم يشارك في المباريات مع الفريق الأبيض حتى الآن، مؤكدا أنه لاعب جيد وتعرض لظلم واضح وجلس احتياطيا في بعض اللقاءات بدون وجه حق.

وقال الخضري في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "بيراميدز يريد ضم سيف جعفر، ولا يوجد تطورات بشأن مفاوضات التجديد معه من جانب إدارة الزمالك".

وأضاف: "عودة أوباما مكسب كبير لنادي الزمالك بعد ما رحل في الموسم الماضي بقرار من فيريرا الذي لم يكن في حاجة لوجود صانع ألعاب داخل صفوف الفريق".

وواصل: "أسامة نبيه لازال يدفع ثمن توقيع نجله لنادي بيراميدز، ويتعرض لهجوم كبير، واللاعب يتدرب بشكل منفرد في الوقت الراهن، لكنه انتقل رسميا لنادي بيراميدز في الموسم المقبل".

حقيقة اقتراب الزمالك من ضم السومة

وأكد: "ما يتردد عن التفاوض مع عمر السومة غير صحيح مطلقا، اللاعب يتقاضى راتبًا خرافيًا، والضرائب مازالت حاجزة على أموال النادي أيضًا، ولا علاقة لما حدث اليوم بموضوع ممدوح عباس، هذه قضية أخرى".

وأضاف: "الزمالك اجرى اتصالات مع بن شرقي وعقده مستمر مع الجزيرة لكنه افتقد الزخم الذي كان عليه في مصر، والمدرب الجديد للجزيرة هو من سيحسم ملف اللاعب المغربي، ومن الوارد ان ينتقل إلى صفوف الفريق الابيض، ولكن استبعد التعاقد مع عمر السومة، وأتمنى ضم طارق حامد وامام عاشور، وهناك لاعبين آخرين مرشحين منهم احمد ميهوب حارس المحلة".

وأتم: "الزمالك بدأ المفاوضات مع محمود حمادة وقد يكون هناك صفقة تبادلية بين الناديين قريبا".