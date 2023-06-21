رئيس بلدية المحلة: سنحتفظ بـ 80% من لاعبينا في الدوري الممتاز |فيديو

أعرب مصطفى الشامي، رئيس بلدية المحلة، عن سعادته الغامرة بعودة فريق البلدية إلى الدوري الممتاز بعد 15 عامًا من الغياب.

وقال الشامي: "كان نفسي أشوف البلدية في الدوري الممتاز ولأن فريق البلدية له تاريخ ولعب أفريقيا أكثر من مرة".

وأضاف الشامي: "حددنا احتياجاتنا للموسم المقبل، وحتى الآن لم نجتمع مع المدير الفني، ولكن نحن متفقون من أول يوم والصفقات جزء فارق للفريق، ونحن نمتلك بالفعل قوام فريق محترم جدًا".

وتابع: "أغلب العناصر هتكمل معنا الموسم المقبل من 75% إلى 80%، ونتمنى أن نلعب على ملعب البلدية".

وحول واقعة المراهنات، قال الشامي: "قدّمت كل الأدلة لاتحاد الكرة حول واقعة المراهنات بعد ما تواصل أحد الأشخاص مع لاعبي البلدية بسبب نتيجة مباراة معينة".

وحول الأزمة المثارة حاليًا بشأن دوري المحترفين، قال الشامي: "لازم يكون في إرادة حقيقية في الدولة بتغيير قانون الرياضىة واللائحة، وقانون الرياضة به عوار وتعديلات قانون الرياضة لم تحدث".

وأضاف رئيس بلدية المحلة: "لا يوجد تعارض بين قانون الرياضة وقانون الاستثمار".