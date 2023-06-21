محمد الشناوي يكشف سر خسارة الأهلي بـ خماسية أمام صن داونز

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، سر خسارة الأهلي أمام نظيره صن داونز بخماسية، في جنوب إفريقيا، بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية: “لعبنا 7 مباريات قبل مواجهة صن داونز، وكانت مباراة المقاولون العرب قبل لقاء صن داونز بـ 4 أيام وذلك كان إجهاد على اللاعبين”

وتابع: “صن داونز لا يلعب الساعة 3 ولكنه يختار هذا التوقيت معنا نحن تحديداً، نلعب في أجواء حارة ونقص في الأكسجين، الخماسية نتيجة ثقيلة على النادي الأهلي واللاعبين كانوا متضايقين عقب اللقاء”.

واختتم: “أحياناً نحتاج إلى شيء يجعلنا نستفيق، ولم أشك 1% في أننا سنتأهل إلى الدور القادم".