رئيس مجموعة رينو يوضح حقيقة فشل التعاون مع لوتس البريطانية

تمضي علامة الباين المملوكة لشركة رينو الفرنسية قدمًا مع خليفة A110 كهربائي بعد الأنباء التي تفيد بأن صانع السيارات لن يطور النموذج الجديد مع شركة لوتس البريطانية.

تم الإعلان عن القرار الشهر الماضي ، لكن شركة الباين لم تذكر الكثير عن هذه الخطوة بخلاف أنها كانت "قرارًا متبادلًا" تم "التوصل إليه وديًا".

رئيس مجموعة رينو يوضح حقيقة فشل التعاون لوتس البريطانية

وألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو ، لوكا دي ميو ، مزيدًا من الضوء على هذا الموضوع حيث كشف أن صانع السيارات قرر بناء منصته الخاصة لدعم النموذج، ومن المثير للاهتمام ، أن الهندسة المعمارية لن تقتصر على خليفة A110 حيث سيتم استخدامها أيضًا في مركبة أخرى واحدة على الأقل.

رئيس مجموعة رينو يوضح حقيقة فشل التعاون لوتس البريطانية

وصرح دي ميو لمجلة Autocar بأنه سيتم إصدار تفاصيل إضافية في 26 يوليو ، لكنه أشار إلى إمكانية وجود "هالة فائقة السرعة" يمكن أن تستند إلى نفس المنصة التي تدعم خليفة A110، ويبقى أن نرى ذلك، ولكن بناء مركبات متعددة على نفس الهيكل من شأنه أن يساعد في تحمل التكاليف.

رئيس مجموعة رينو يوضح حقيقة فشل التعاون لوتس البريطانية

وقال دي ميو لقد كان هذا أحد الاعتبارات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالسيارات الرياضية والكوبيه ، والتي تباع عادةً بأعداد صغيرة. الأكثر شهرة ، تعاونت تويوتا مع BMW و Subaru في سوبرا و GR86.

وكان من الممكن أن يكون مشابهًا إلى حد ما مع شراكة Alpine و Lotus ، لكنها لم تنجح ، لأن الجميع كان يشعر أن هذا هو أفضل شيء".

ومع ذلك ، كرر أن الشركات منفتحة على العمل مع بعضها البعض في المستقبل.