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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالكاب.. ابنة السولية تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

صدى البلد

شارك عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، صوراً برفقة ابنته  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ابنة السولية بملابس التخرج و الكاب و علق كاتبا: صوفيا بتتخرج.

وكشفت تقارير صحفية، عن نبأ سار يخص الأهلي والوداد المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وكان الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي.

 

ووفقًا لموقع "لو 360 سبورت" المغربي: " منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، امتيازا خاصا لثمانية أندية المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة السوبر الإفريقي المقرر في الـ 20 أكتوبر المقبل".

 

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